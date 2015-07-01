ZTE официально прекращает продажу и выпуск смартфонов

Компания ZTE официально прекращает выпускать смартфоны, а уже произведенные гаджеты сняли с продаж. Поводом для прекращения работы китайской компании стали санкции от США за то, что организация продала Ирану и КНДР оборудование для станций связи.

Как сообщалось ранее, порядка месяца назад в США наложили санкции на компанию ZTE. После этого китайский производитель намеревался обжаловать такое решение, так как санкции будут действовать в течении 7 лет, что явно «убьет» компанию. Однако, чуда не случилось – компания ZTE официально заявила о том, что теперь она не будет производить новых смартфонов, а продажами всех оставшихся на рынке будут заниматься ритейлеры.

По словам представителей компании, из-за санкций ZTE покинет рынок, когда организация сможет вернуться и вернется ли вообще – пока не известно. По словам экспертов, такое решение было очевидным, санкции «ударили по больному», забрав у компании возможность закупать процессоры Qualcomm и использовать для своих смартфонов OC Android от Google. Если процессоры компания еще хоть как-то смогла бы заменить, то оперативную систему заменить не получится ничем.