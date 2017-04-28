В июне LG выпустит новые смарт-часы на Google Wear OS стоимостью до 400 долларов

В июне 2018 года компания LG должна выпустить новые смарт-часы на системе Google Wear OS. Об этом пишут аналитики корейского издания etnews.

Ранее умные часы от LG засветились на базе данных ведомства FCC под кодовым номером LM-W315. Эксперты из Кореи уверяют, что речь идет о наследнике прошлогоднего устройства LG Watch Style. Новинка будет обладать 1,2 дюймовым дисплеем и ценником 300-400 долларов.

Еtnews пишет, что процессором для смарт-часов послужит Qualcomm Snapdragon 2100. Размер флэш-памяти составит 4 ГБ, а оперативной - 768 МБ. Защита корпуса от влажности и пыли реализована по стандартам IP68. Однако грядущий продукт LG не будет оснащен модулями для сотовой связи, навигации GPS и NFC. При этом пользователям будут доступны Wi-Fi и Bluetooth.