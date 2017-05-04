Эксперт: Стив Джобс не имеет отношения к Apple Watch

Сотрудники американской корпорации Apple, в частности и эксперт в области дизайна Джони Айв, проинформировали общество и поклонников продукции Apple в том, что Стив Джобс при жизни никогда не мечтал и не планировал создавать «умные» часы.

Джони Айв в недавнем интервью признался, что Стив Джобс никогда не задумывался о разработке Apple Watch. По словам эксперта, основатель «яблочной» компании всегда думал только за новое поколение уникальных смартфонов. При этом идея с часами его совсем не привлекала. Джони Айв даже признался, что при жизни Джобс совершенно не любил носить наручные часы и время всегда смотрел на iPhone.

Лишь после смерти Стива Джобса в 2012 году руководители компании задумались о своем будущем и предложили придумать новое движение в разработке своих технологий. Именно так и появилась идея создания Apple Watch, утверждает Айв.