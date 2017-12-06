На официальном сайте Huawei появились характеристики нового бюджетного смартфона Y-3

Компания Huawei выпустила новый смартфон Y-3, который получит бюджетную цену и неплохие характеристики. За цену в почти 100 долларов пользователям предлагается купить устройство с 5-дюймовым дисплеем, 4-ядерным процессором, автофокусом и с камерой на 8 Мп.

На официальном сайте Huawei появились характеристики нового гаджета Y-3. Если раньше о данном смартфоне сообщалось лишь на сайтах аналитиков, то теперь информация об устройстве доступна от самого производителя.

Продажи гаджета, скорее всего, начнутся уже в мае. Первыми протестировать новинку смогут жители Южной Африки. Смартфон Y-3 не получил сканера отпечатка пальцев, но оснащен динамиков, который может усиливать звуки при воспроизведении музыки или видео. Гаджет оснастят батареей на 2280 мАч, задняя камера получит 8 Мп, а фронтальная – 2 Мп.

Известно, что задняя камера будет иметь специальную диафрагму, автофокус и светодиодную вспышку. Оперативная память нового Y-3 от Huawei будет вмещать в себя 1 Гб информации, встроенное хранилище получило 8 Гб памяти, но его размер можно будет увеличить за счет карты памяти. Дисплей устройства будет иметь 5 дюймов, такой экран сможет поддерживать разрешения на 854х480 точек. Устройство будет представлено в сером, белом и золотистом цветах.