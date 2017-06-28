Компания Lenovo анонсирует максимально безрамочный смартфон

9 мая компания Lenovo опубликовала в Сети первый тизер своего нового смартфона, который станет максимально безрамочным. На снимке виден лишь край будущей новинки, но, считают эксперты, гаджет будет похож на Xiaomi Mi Mix 6.

Как сообщается, компания Lenovo анонсирует гаджет, который может стать весьма популярным из-за своей максимальной безрамочности. Китайский бренд решил отличиться от других производителей выпуском смартфона, который получит очень тонкие рамки. Об этом стало известно из тизера, который показали в компании Lenovo.

На снимке видна лишь часть смартфона, но даже на нем видно, что гаджет будет практически безрамочным. В кадр не попали камера и другие датчики, что заинтриговало экспертов. По мнению специалистов, новый гаджет от китайского бренда будет немного похож на Xiaomi Mi Mix 2.

Пока что не известно, как компания разместит на новом смартфоне фронтальную камеру и датчики, ведь в безрамочном экране места для таких деталей может попросту не быть. Предполагается, что в гаджете может быть применено решение, которое уже представила компания Vivo в гаджете Apex – там камера стала выдвижной.

Пока что о новом смартфоне от Lenovo известно лишь то, что он может стать максимально безрамочным. Других подробностей не сообщается, но эксперты считают, что гаджет может быть представлен уже 14 июня.