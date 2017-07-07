Эксперты обнаружили очередной набор символов, который может «убить» iOS

Американские эксперты назвали новый набор символов, которые смогут вывести смартфоны iOS из строя. На этот раз для этого не понадобятся даже социальные сети.

Эксперты сообщают, что если ранее смартфоны на операционной системе iOS можно было вывести из строя при помощи различных сообщений из соцсетей, то теперь поломать систему сможет простой набор символов. По словам специалистов, такой безобидный набор знаков, как скобка, черная точка и ещё одна скобка, способен полностью нарушить работу устройства.

Стоит напомнить, что ранее с подобной «точкой смерти» сталкивались владельцы мобильных аппаратов Android. Эксперты рекомендуют, при получении подобных сообщений немедленно их удалять.