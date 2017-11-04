Apple допустит в App Store приложения без поддержки iPhone X

С 1 июня администраторы Apple не будут допускать в App Store приложения, которые не поддерживают iPhone X. Такие требования пресс-служба компании недавно объявила разработчикам.

Согласно новой политике предприятия, проекты без поддержки упомянутого смартфона будут работать с существенными функциональными нарушениями или совсем не запускаться. В связи с этим руководство App Store может отклонять запросы на размещение приложений, которые не соответствуют особенностям iPhone X.

Неполадки могут возникать из-за специфики "монобровной" части в экране устройства. Кроме того, от предшественников сильно отличается OLED-дисплей iPhone X с диагональю 5,8 дюймов. От разработчиков также потребуют создавать всё программное обеспечение с использованием SDK iOS 11. Для организации нового режима работы у них осталось меньше месяца.