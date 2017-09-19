Apple бесплатно заменит iPhone X, если в нем не работает функция Face ID

В Сети опубликовали документ Apple, который компания разослала фирменным магазинам и ремонтным центрам. В нем указывается, что все владельцы iPhone X могут обменять свой смартфон абсолютно бесплатно в том случае, если наблюдается поломка технологии Face ID.

Инсайдеры слили в Сеть документ, который корпорация Apple разослала абсолютно во все фирменные магазины и сервисные центры, согласно ему любой владелец iPhone X сможет придти и обменять свой смартфон на новый в том случае, если у него наблюдаются проблемы в работе Face ID.

Для того, чтобы процедура обмена состоялась, владельцу придется отправить свой смартфон на диагностику и если удастся подтвердить, что функция сканирования лица Face ID не подлежит ремонту, гаджет в кратчайшие сроки заменят на новый.