Владельцы iPhone недовольны отсутствием возможности свернуть входящий звонок

Владельцы смартфонов от знаменитой американской компании Apple с 2017 года на форумах сообщают об одной и той же проблеме - невозможности свернуть входящий звонок. Они считают, что в этом плане Android гораздо лучше, а также надеются, что в Apple прислушаются к их пожеланиям.

Как рассказали владельцы iPhone, в их смартфонах невероятно не хватает такой функции, как возможность свернуть входящий звонок, ведь иногда существует такая необходимость. Например, пользователь выполняет какие-то задачи на мобильном устройстве и внезапно раздается входящий звонок, который разворачивается на весь экран и его невозможно свернуть, только если полностью отключиться от вызываемого абонента. Владельцы гаджетов Apple сообщают, что таким образом можно пропустить важный звонок, если сбросишь вызов и закончишь работу, или же потеряешь важные файлы, отвечая на звонок.

К этой недоработке негативно относятся более 13 тысяч пользователей, они считают, что Android в этом плане гораздо лучше. На форуме надеются, что разработчики прислушаются к их просьбам и введут функцию возможности свернуть звонок.