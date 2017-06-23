С iOS 13 Apple превратит iPad в небольшие компьютеры Mac

Новая операционная система iOS 13 от компании Apple сможет превратить планшеты iPad в компактные компьютеры Mac. Об этом стало известно изданию Bloomberg.

По информации журналиста Марка Гурмана, нововведения улучшат iPad до несколько упрощенных персональных компьютеров. Огромная схожесть появится в обновленном приложении "Файлы" - по своему функционалу оно станет напоминать Finder, свойственный macOS. Изменения перетерпит пользовательский интерфейс, который также сильно приблизится к компьютерному по своему функционалу.

Среди прочего, владельцы смогут работать и переключаться между различными окнами, пользуясь навигационными вкладками. Станет доступен режим Split View, через который можно дважды запустить одно приложение и работать с ним в двух окнах. Дополнительные функции получит также стилус Apple Pencil, который разработчики должны сделать более комфортным для работы.