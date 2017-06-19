Смартфон OnePlus 6 получит функцию измерения пульса

Компания OnePlus раскрыла еще одну деталь нового смартфона OnePlus 6, в устройстве может иметься функция измерения пульса пользователя. По мнению экспертов, датчик измерения пульса в новом устройстве будет работать по похожему принципу, который уже показан в гаджетах от Samsung.

Скорее всего, датчик измерения пульса будет расположен на задней панели гаджета. Сканер будет работать также, как функционирует дактилоскопический датчик. Пользователю нужно будет прижать палец к сенсору на несколько секунд, после чего на экране появится информация о его пульсе.

Как считают эксперты, необычная функция понравится людям, которые следят за работой своего сердца или же занимаются спортом. Возможность измерять пульс поможет пользователям лучше понимать свое тело и предотвращать проблемы, которые могут возникнуть у людей с сердечными заболеваниями.

Помимо этого, предполагают эксперты, в новом OnePlus 6 может появиться и специальный датчик, который сможет измерять уровень воды в организме. Такая версия еще не получила подтверждений, но специалисты уверенны, что если компания решила разместить счетчик пульса, то в телефоне могут появиться еще какие-то необычные функции.