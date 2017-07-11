На бенчмарке TENNA появился новый смартфон Vivo Y83

На просторах китайской базы данных TENNA появилась информация о новом смартфоне Vivo Y83, который получит бюджетную цену, экран на 6,22 дюйма и разрешение HD+. Помимо этого, гаджет будет работать на Android 8.1 Oreo и получит 4 Гб оперативной памяти.

Новый смартфон от Vivo получит 8-ядерный процессор, но какой именно там будет чип – пока не уточняется. Основная камера Vivo Y83 получит один модуль на 13 мегапикселей, фронтальная камера будет оснащена 8 мегапикселями.

Смартфон получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта флеш-хранилища. Постоянное хранилище можно будет увеличить картой памяти. Как видно на снимках, размещенных в базе данных TENNA, сканера отпечатка пальцев на гаджете нет. Вполне возможно, что он будет размещен под экран, как и в прошлогодней модели смартфона от Vivo. На счет сканера лица информации пока нет, но эксперты полагают, что он может быть представлен в гаджете на программном уровне.

Отмечается, что гаджет Vivo Y83 будет бюджетным. Он получит дисплей на 6,22 дюйма и разрешение HD+. Вес смартфона составит всего 152 грамма. Устройство будет работать на базе Android 8.1 Oreo и получит аккумулятор с ёмкостью в 3 180 мАч.