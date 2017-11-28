В WhatsApp появилась спам-рассылка с «замораживающим» гаджеты сообщением

Пользователи сервиса WhatsApp рассказали о появлении спам-рассылки, которые содержат в себе сообщение, «замораживающее» смартфон. Владельцам гаджетов приходит послание, содержащее в себе скрытые пробелы, при нажатии на текст сообщения смартфон начинает зависать и требует перезагрузки.

Как сообщается, юзерам популярного сервиса приходит сообщение, в котором написано, что после нажатия на текст гаджет будет «заморожен». Пользователи по ошибке нажимают на послание и их устройство начинает зависать.

По мнению экспертов, спам-рассылка может быть создана некими хакерами, которые решили «подшутить» над пользователями. В сообщении есть скрытые пробелы, они и являются возможной причиной «замораживания» смартфонов.

Чтобы устранить проблему, владельцам устройств на базе Android нужно перезагрузить гаджет. По словам специалистов, явной угрозы спам-рассылка не несет, ее могли создать лишь ради того, чтобы «позлить» пользователей.