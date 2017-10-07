Эксперты рассказали, когда лучше покупать телевизоры, ноутбуки или смартфоны

Американские эксперты нашли закономерность, которая поможет выгодно приобрести технику. По словам специалистов, для удачной покупки телевизоров, ноутбуков и смартфонов нужно подождать до определенного времени года.

Подавляющее большинство производителей презентуют свои новинки техники в начале января. Чаще всего люди спешат заказать новинки и ждут по несколько месяцев, однако эксперты выяснили, в какое время года лучше всего совершать покупки техники. Эксперты утверждают, что январь - отличное время, чтобы найти большие скидки на прошлогодние модели смартфонов или ноутбуков.

Компания Samsung делает скидки на телевизоры в феврале, а смартфоны Google можно приобрести с большой скидкой в октябре. Смартфоны прошлогодних моделей компании Apple лучше всего приобретать в сентябре, когда выходит новая версия и делается большая скидка на старую модель.