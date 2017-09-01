Эксперты рассказали про основные преимущества iOS 12
Официальные представители компании из Купертино Apple проинформировали, что для своих последних гаджетов обновят операционную систему. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от версии iOS 12.
В первую очередь пользователи порадуются новому и удобному Пункту управления, так как предыдущая версия вызывала много вопросов у владельцев iPhone. Также процент заряда аккумулятора будет установлен на видном месте, в правой стороне смартфона. Более того, разработчики обещают в новом iOS 12 модернизированную версию Face ID, которая более четко будет распознавать лица.
Сообщается, что на основном экране будут отображаться часы, как у Apple Watch. Также в новой версии iOS пользователь сможет самостоятельно выбрать ярлыки, которые будут стоять на экране блокировки.