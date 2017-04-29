Аналитики объяснили падение мировых продаж смартфонов

Продажи смартфонов по всему миру в 2018-м успели упасть на 2,4%. Сотрудники компании Strategy Analytics представили исследование, в котором объяснили причины явления.

Согласно информации предприятия, за первый квартал текущего года производителям удалось продать 345,4 миллиона мобильных телефонов. Тогда как за этот период времени в 2017 году земляне раскупили с полок магазинов 353,8 миллионов устройств. Эксперты утверждают, что главным поводом покупать меньше смартфонов стало их лучшее качество и выносливость. Они стали дольше служить своим владельцам, чем избавили последних от необходимости менять аппарат. С другой стороны, пользователи не желают расставаться с привычным смартфоном, потому как разработчики не демонстрируют сильного технологического прорыва в новых моделях.

Strategy Analytics подсчитали, что первое место в рейтинге продаж традиционно заняла южнокорейская корпорация Samsung. В конце 2017-го бренд потерял лидерство в этой области, однако за последние три месяца он продал 78,2 миллиона устройств. Стоит отметить, что в том же 2017-м этот показатель достиг 80,2 миллионов.

А вот Apple продажи своих iPhone увеличила с 50,8 до 52,2 миллионов единиц. Выросли также графики передовых китайских производителей. Так Huawei в первом квартале увеличила продажи на 14% - до 39,3 миллионов продуктов. С новинками по типу Honor 7X они сумели преодолеть давление США и поднялись на третью позицию. Сразу за ней идет Xiaomi с 28,3 миллионами проданных аппаратов. Находясь на четвертом месте, компания также стала мировым рекордсменом по наращиванию продаж. Против начала 2017 года её результаты выросли на 125%. Пятерку лидеров замыкает китайский бренд OPPO, который сумел продать 24,1 миллионов устройств.