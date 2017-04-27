Red Digital Cinema отложила выпуск голо-смартфона Hydrogen One ради модернизации

Компания Red Digital Cinema откладывает выпуск своего голо-смартфона Hydrogen One до августа. Так недавно объявила пресс-служба разработчиков.

Подтвердились слухи СМИ о наличии у Red Digital Cinema проблем с инновационным стартапом. Многие аналитики предполагают, что разработка может пойти по пути проектов, которые развалились до завершения, несмотря на немалое финансирование со стороны пользователей-инвесторов. Прежде всего, экспертов смутил анонс некоего голографического экрана. Кроме того, бренд объявил о модульности своего устройства.

Изначально презентация Red Hydrogen One была запланирована на начало 2018 года. Теперь же компания обещает выпустить продукт в августе или даже позднее. По словам руководства, выделенное время техники потратят на исправление возникших трудностей и на улучшение камеры. Смартфон получит сдвоенные объективы со способностью снимать видео в формате 4V. Производитель обещает, что отложено исключительно выведение смартфона на мировой рынок. Сделавшие предзаказ должны получить свои телефоны задолго до официального выхода в свет. Кроме того, полнофункциональные прототипы будут показаны на мероприятии 19 мая.

Ранее Red Digital Cinema анонсировала, что версия Red Hydrogen One из алюминия будет продаваться за 1200 долларов. А более дорогая модель из титана обойдется желающим в 1600 долларов. В настоящий момент есть возможность заплатить указанную сумму и получить смартфон на выбор. На сайте доступна опция заказа до 10 устройств в одни руки.