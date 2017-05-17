Новые MacBook Pro в два раза чаще страдают от поломки клавиатуры

Клавиатура новых моделей MacBook Pro от Apple ломается в два раза чаще, чем у предшественников. Такие данные приводит издание Apple Insider.

Эксперты ресурса провели исследование частоты поломок устройств, выпущенных в 2014 году и позднее. Они обратились в сервисные центры компании Apple и запросили статистику. Оказалось, что в 2014 году обращения по поводу неполадок с клавиатурой составило 5,6% от общего количества жалоб владельцев. А в 2016 цифра выросла до 11,8%.

Аналитики утверждают, что главный источник снижения надежности MacBook Pro скрывается в механизме под каждой кнопкой, который называют "бабочкой". По информации Apple Insider, дизайнеры расположили клавиши новых ноутбуков так, что пыль и частицы еды намного легче проникают внутрь корпуса. Из-за этого кнопки начинают залипать или отказываются работать.