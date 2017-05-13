Эксперты назвали 7 главных фактов о будущей модели iPhone

Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о своих предположениях, касательно будущей модели смартфона iPhone от Apple, который представят уже осенью 2018 года. По мнению эксперта, минимальная стоимость нового гаджета составит 650 долларов.

Как уверяет аналитик, новый iPhone будет иметь минимальную цену в 650 долларов. Она также назвал 7 фактов о будущем смартфоне и поделился своими размышлениями о том, каким будет новый гаджет от Apple.

Первой особенностью нового iPhone эксперт назвал его экран. Якобы, гаджет получит 6,1-дюймовый дисплей и тонкие рамки, что сделает габариты гаджете меньшими, чем у iPhone Plus. Также аналитик уверен, что новый iPhone получит корпус из алюминия и не будет наделен функцией защиты от воды.

Что касается темы беспроводных и быстрых зарядок, эксперт уверяет, что их в будущей модели iPhone не будет. Правда он не уточняет, не будет комплектации или не будет таких функций. Батарею в новом гаджете не будет иметь L-образной, как у iPhone X. Якобы, в новинке будет стандартная батарея на 3000 мАч.

Новый iPhone может получить прошлогоднюю версию процессора Apple A11 и 3 Гбайта оперативной памяти. Эксперт считает, что гаджет сможет работать без «торможений». Также аналитик рассказал и камере гаджета. Он, считает эксперт, получит одинарную камеру, так как сдвоенный модуль весьма дорогостоящий. Зато, в новом iPhone оставят панель Face ID. Помимо этого, прогнозирует аналитик, на азиатском рынке смартфон может быть представлен с двумя SIM-картами, но такая модификация обойдется покупателям в 100 дополнительных долларов. Мнение эксперта пока не получило подтверждений в компании Apple.