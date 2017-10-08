Эксперты: новые смартфоны от Apple будут представлены в еще более «бедной» комплектации

Эксперты из Barclays предположили, что новые смартфоны от компании Apple будут представлены в еще более скудной и «бедной» комплектации. По мнению специалистов, будущие новинки выпустят в продажу без переходника на разъем для наушников и без устройств для быстрой зарядки.

Как считают эксперты, осень 2018 года компания Apple представит смартфоны с небольшой комплектацией. Если сейчас в коробке с гаджетом идет зарядное устройство, кабель и наушники с переходником Lightning на аудиоразъем, то в будущем и таких приспособлений может не быть.

Эксперты отметили, что сегодняшняя комплектация выглядит весьма привлекательной, так как многие другие компании не прилагают к смартфонам даже обычных наушников. Однако, многие недовольны тем, что новые модели iPhone поддерживают функцию быстрой зарядки, но устройств для такого вида зарядки в комплекте не предлагается.

По мнению аналитиков, уже осенью этого года новые модели от Apple могут быть представлены без переходника для наушников. Помимо этого, уверенны эксперты, производитель уберет из базовой комплектации еще и сами наушники.