Аналитики: в компании Apple «разочарованы» низкими продажами iPhone X

Аналитики заявили, что в компании Apple «разочарованы» продажами iPhone X. Также сообщается, что во втором квартале этого года компания снизила количество выпускаемых «десятых» смартфонов.

По данным экспертов, на второй квартал 2018 года Apple намерена выпустить 8 миллионов iPhone X. Такой показатель является низким, так как компания, обычно, выпускает смартфоны в большем количестве.

Аналитики утверждают, что в Apple «разочаровались» продажами iPhone X, так как ожидалось, что смартфон будет пользоваться большей популярностью. В первом квартале 2018 года с лучшим успехом продавались iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Эксперты также утверждают, что после «провального» опыта компания отказалась от планов выпускать мобильный гаджет за 1 000 долларов. Сама компания пока никак не комментировала такую информацию, не подтверждая и не опровергая данные о том, что продажи «десятки» их разочаровали.