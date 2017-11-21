В первой половине мая Samsung осчастливит владельцев Galaxy S7 и S7 edge новыми обновлениями

В первой половине мая компания Samsung предоставит владельцам Galaxy S7 и S7 edge долгожданные обновления для ОС. Так, уже в мае пользователи получат на свои премиальные смартфоны обновления Android 8.0 Oreo.

В Сети часто появлялись даты обновлений для «галактик», но пользователи так и не получили долгожданных изменений. Теперь же, источник рассказал, что в мае обновления будут наверняка. По инсайдерским данным, обновления произойдут 18 мая.

На официальном сайте компании Samsung также появилось сообщение, которое касается информации об обновлениях. Производитель гаджетов сообщил, что обновления для смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge будут выпущены в первой половине мая. Однако, имеется пометка, что обновления выпустят лишь в случае отсутствия непредвиденных трудностей или ошибок, которые могут задержать выпуск долгожданных изменений для ОС. Более точных данных и сроков обновлений в компании не сообщили.