Apple научит новые iPhone следить за взглядом владельца

Американская компания Apple планирует внедрить в новые iPhone весьма интересную функцию, которая сможет отслеживать взгляд владельца гаджета. Отмечается, что новая функция в гаджетах может появиться уже в ближайшее время.

Как стало известно, информация о том, что Apple планирует внедрить в свои новые гаджеты функцию по отслеживанию взгляда владельца появилась в патентном бюро, куда компания отправила заявку. Известно, что "яблочная" корпорация уже на протяжении шести лет работает над функцией, которая будет позволять гаджетам понимать своих владельцев с полувзгляда.

Разработчики Apple сообщают о том, что работа новой функции основана на системе мониторинга за движением глаз при помощи спецзеркала и инфракрасной камеры. Эксперты считают, что изначально данная функция появится в специальных очках, однако позднее Apple может внедрить ее и в свои новые iPhone.