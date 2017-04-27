BlackBerry Athena QWERTY-клавиатурой показался в китайской базе TENAA‍

Разработчики BlackBerry показали официальные эскизы смартфона с QWERTY-клавиатурой под наименованием Athena. Изображения появились на страницах специализированной китайской базы TENAA‍.

Ранее внешний вид нового устройства от BlackBerry уже появлялся на интернет-ресурсах по вине инсайдеров. Можно заметить, что дизайнеры несколько отошли от первоначальной задумки и внесли коррективы. Так изменения перетерпели боковые кнопки управления, нижние кнопки клавиатуры, вид навигационных сенсоров и рельеф задней крышки.

Многие эксперты отмечают, что появление на TENAA‍ зачастую является предвестником скорого анонса и выхода аппарата на рынок. Согласно предположениям, Athena получит наименование Keytwo или Keyone (2018). Аналитики ожидают, что его характеристики будут неслабыми: процессор Snapdragon 660, ОС Android 8 Oreo, 6 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ встроенной памяти.