iPhone SE от Apple возглавил тройку смартфонов-лидеров продаж в России

iPhone SE от Apple занял первое место среди тройки смартфонов, лидирующих по продажам в России. Свой рейтинг составили эксперты торговой компании "Евросеть".

Помимо Apple, россияне отдают предпочтение продукции Samsung или Huawei. Стоит отметить, что самыми продаваемыми оказались устройства с наиболее низкими ценниками среди представителей своего производителя. Так iPhone SE создан известнейшим американским брендом, однако стоит около 17 тысяч рублей. Невзирая на невысокую стоимость, гаджет может похвастаться рядом передовых технических особенностей. Например, дактилоскопическим сканером, лицевой вспышкой Retina Flash и поддержкой оплаты через Apple Pay. Производительность обеспечивает процессор Apple A9 и модуль с 2 ГБ оперативной памяти. iPhone SE вышел относительно недавно - около двух лет назад.

Вторую позицию списка занял Samsung Galaxy J1 2016 года выхода. Его цена составляет всего 7 тысяч рублей, что обусловило высокие продажи на розничном рынке. Эксперты предполагают, что прежде всего в этом смартфоне привлекает бренд, который подразумевает высокое качество.

В третью очередь на территории России покупают Huawei Honor 6A. Его стоимость - около 8 тысяч рублей. Это устройство не обладает высокими характеристиками, однако вполне справляется с большинством повседневных задач и распространенных приложений. Эксперты отмечают, что покупатели чаще всего выбирают себе производителя по вкусу, а затем приобретают самый доступный смартфон из его каталога.