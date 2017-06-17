В Сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 6X в красном цвете

В Сеть слили фотографии нового Xiaomi Mi 6X в корпусе красного цвета. Эксперты пришли к выводу, что такой дизайн Xiaomi Mi 6X подходит гораздо больше, нежели iPhone 8.

Как стало известно, инсайдеры слили в Сеть снимки нового смартфона от Xiaomi с корпусом красного цвета. Данные фотографии появились в свободном доступе буквально за пару месяцев до презентации самого гаджета, разработчики планировали презентовать его уже в середине лена 2018 года.

Отмечается, что на этот раз разработчики Xiaomi решили сделать акцент на стиле выпускаемых гаджетов, теперь можно будет получить Xiaomi Mi 6X в красном, черном и золотом варианте. Инсайдеры также поделились несколькими сведениями о комплектации новинки. По некоторым данным, Xiaomi Mi 6X получит кабель подключения к компьютеру, зарядное устройство и наушники, которые отсутствовали в поставках ранних моделей.

В настоящий момент пока нет доступных данных о стоимости и технических характеристиках новинки, только известно, что Xiaomi Mi 6X станет самым дорогим в истории Xiaomi.