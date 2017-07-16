Apple устранит необходимость Wi-Fi при обновлении iOS

Разработчики продуктов Apple вскоре могут устранить обязательное требование соединения Wi-Fi при обновлении системы. Об этом СМИ рассказал инсайдер, близкий к руководству компании.

Недавно Apple выпустила прошивку для iOS версии 11.3.1. Её размер составил всего 38 мегабайт. Системная необходимость осуществлять загрузку файлов исключительно через Wi-Fi вызвало активное негодование владельцев брендовых гаджетов. Своё недовольство ограничением высказали многие пользователи популярного форума Reddit.

Один из авторов критической публикации обратил внимание, что мобильный интернет уже достаточно развился, чтобы доверять ему скачивание даже больших объёмов данных. В 2018 году многие жители западных стран подключили себе тарифы с безлимитным интернетом или с трафиком до 20 ГБ. При подобном развитии технологий странно наблюдать, что аппараты Apple запрещают своим владельцам обновлять их через услуги мобильных операторов. При этом они не отказываются от Wi-Fi сигнала, который раздается с другого устройства, использующего мобильный интернет.

Источник сообщает, что руководство Apple в итоге обратило внимание на большое количество обращений и задумалась над устранением диктатуры Wi-Fi. Вероятно, вскоре пользователи смогут загружать промежуточные версии iOS при достаточной скорости мобильного интернета и небольшом объёме пакета. Аналогичную опцию стоит ожидать и для iPad, обладающих слотом для SIM-карты. Аналитики прогнозируют, что нововведение станет доступным для iOS 12, которую должны презентовать на конференции WWDC 2018 4 июня.