В магазинах России цена флагмана Nokia 8 упала до 40%

В российских интернет-магазинах флагманский смартфон Nokia 8 подешевел до 40% от официальной стоимости. Об этом пишут аналитики сервиса Hi-Tech Mail.Ru.

Осенью 2017 года топовое устройство от бренда Nokia появилось в России с ценником в 39 990 рублей. Однако спустя полгода после начала продаж ряд маркетов начал продавать его с очень большой скидкой. Так "Регард" предлагает Nokia 8 с 64 ГБ памяти за 28 550 рублей, а CompYou - вообще за 25 667. Такие известные торговые компании, как "Билайн", "Евросеть" и OZON пока удерживают цену около 29 990 рублей. Эксперты отмечают, что цены актуальны для Москвы и могут отличаться от региональных из-за более высокой конкуренции. Однако тенденция вскоре должна дойти до всех городов.

Nokia 8 может похвастаться прежде всего высокопроизводительным процессором на восемь ядер. Половина из них выдает тактовую частоту в 2,45 ГГц, а вторая - 1,9 ГГц. Благодаря таким показателям он считается одним из лучших на современном рынке. Диагональ экрана 5,3 дюйма, а разрешение 2560х1440. Металлический корпус и высококачественная камера от немецкого производителя ZEISS являются приятными особенностями флагмана. Кроме того, не так давно создатели обновили ОС Nokia 8 до Android 8 Oreo.