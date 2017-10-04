В Google, Facebook и Microsoft заменят настоящие пистолеты на водяные

В компаниях Google, Facebook и Microsoft заявили о намерениях поменять эмодзи с реалистичными пистолетами и револьверами на смайлики с детскими водяными пистолетами. Уже в скором времени почти на всех ресурсах и программах не останется эмодзи с изображением настоящего оружия.

Как известно, в компаниях Apple, Twitter, Samsung и WhatsApp уже избавились от эмодзи с реалистичным изображением оружия. В Facebook в списке эмодзи-смайлов еще остается револьвер, но представители компании уже подтвердили изменения. Уже в скором времени настоящее оружие будет заменено на эмодзи с игрушечным водяным пистолетом.

В Microsoft уже продемонстрировали новый эмодзи и начали сбор отзывов о новом изображении. Отмечается, что эмодзи с настоящим оружием в данной компании существует лишь с 2016 года, до этого вместо него был космический бластер, взятый по описанию из мира фентези. В компании Google уже отказались от эмодзи с оружием, теперь вместо такого изображения появился яркий оранжевый водяной пистолет, который всем своим видом говорит о том, что он ненастоящий.

Специалисты организации уже обновили Noto Color Emoji, предполагается, что репозиторий распространится на устройства с Android. По мнению психологов и экспертов, эмодзи с оружием могли вызывать явные ассоциации. Помимо этого, использования вставок с изображением пистолетов могло становиться для пользователя сигналом о том, что опасные предметы можно с такой же легкостью применять и в реальной жизни.