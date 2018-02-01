Роскомнадзор собирается заблокировать обновления приложений и ОС от Apple, Microsoft, Google и Amazon

СМИ, ссылаясь на полученный секретный документ Роскомнадзора, сообщают, что надзорный орган намерен заблокировать возможность обновлений приложений и ОС от Apple, Microsoft, Google и Amazon. Такие меры могут быть приняты в качестве эксперимента и коснутся некоторых российских регионов.

В Сеть попал снимок документа внутреннего использования, в данной секретной бумаге Роскомнадзора описывается проведение эксперимента, который коснется некоторых регионов России. В документе указано, что в ближайшие дни Роскомнадзор планирует внести в реестр с запрещенной информацией почти все IP-адреса, отвечающие за работу обновлений сервисов и операционных систем от Apple, Microsoft, Google и Amazon. Помимо этого, ведомство намеревается заблокировать несколько доменов, портов и топов трафика. Это коснется систем Android, iOs и Windows 10.

В документе указывается, что блокировка коснется не всей России, а лишь нескольких ее регионов. По мнению экспертов, если эксперимент Роскомнадзора пройдет успешно, то блокировка может коснуться всей страны и всех интернет-провайдеров вместе с сотовыми операторами. Причина такого эксперимента пока не известна. Как считают эксперты, в Роскомнадзоре решили продумать методы влияния на Amazon, Google, Microsoft и Apple, если эти компании не согласятся удалять Telegram. Официальных комментариев по данному документа в Роскомнадзоре пока не давали.