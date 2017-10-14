В России появился безрамочный смартфон OPPO F7 с селфи камерой на 25 Мп

27 апреля в России в продаже появится смартфон OPPO F7, оснащенный фронтальной камерой на 25 Мп. Безрамочный гаджет получил весьма интересные функции, а стоимость такого устройства, примерно составляет 23 тысячи рублей.

Китайская компания OPPO уже презентовала свой новый гаджет перед российскими экспертами. В показе устройства разработчики ставили упор на то, что пользователей должна привлечь возможность делать более качественные и красивые селфи. Для этого в OPPO F7 размещена фронтальная камера на 25 Мп, также в устройстве есть технология искусственного интеллекта, которая захватывает и отдельно обрабатывает сразу несколько объектов.

В новом OPPO F7 размещена функция распознавания лица, которая сканирует сразу 128 точек и обеспечивает безопасность и приватность гаджета. В устройстве размещен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P60. ОЗУ данного гаджета составит 4 гигабайта, а за графику будет отвечать чип Mali-G72 MP3. Смартфон буде работать на базе Android 8.1 с собственной оболочкой ColorOS. Память OPPO F7 составляет 64 гигабайта, но она может увеличиться до 256 гигабайт за счет карты памяти.

Технология искусственного интеллекта управляет не только камерой. За счет ИИ в гаджете распределяется расход энергии, что обеспечивает более длительную работу смартфона. Безрамочный экран получил 6,23 дюйма, а из-за выреза в верхней части новый OPPO F7 похож на iPhone X. Устройство представлено в трех цветах, рекомендуемая его стоимость – порядка 23 тысяч рублей.