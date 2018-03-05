"Не флагман": Nokia X получит поддержку 10-ваттной зарядки

Анонсированная HMD Global модель смартфона Nokia X получит поддержку 10-ваттной зарядки и не станет новым флагманом компании. Так считают аналитики, ссылаясь на данные сертификации Китайской Коммуникационной Комиссии.

Не так давно в Сети появились сведения о том, что производитель Nokia собирается перезапустить модель X, оригинал которой появился на рыках в 2014 году. Некоторые выразили надежду, что гаджет по своим характеристикам будет соответствовать высоким современным стандартам топовых производителей. Однако недавно китайские эксперты обратили внимание на информацию, которая не вписывается в эту теорию.

Несколько дней назад сертификаты ККК получили два устройства HMD Global под кодовыми наименованиями TA-1099 и TA-1109. Скорее всего, речь идет о двух версиях Nokia X. Документы не раскрывают подробных характеристик смартфонов. Однако указанное зарядное устройство с напряжением 5В при силе тока в 2A не позволит использовать ставшую актуальной технологию быстрой зарядки. Этот факт уже позволяет отнести Nokia X к бюджетной категории смартфонов. Впрочем, всё станет достоверно известно на анонсе, который планируется 27 апреля - в ближайшую пятницу.