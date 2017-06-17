Компания Meizu представила Bluetooth-наушники Halo с подсветкой

Компания Meizu представила новинку – наушники с функцией Bluetooth и светящимся проводом. Наушники Meizu Halo & Pop оснащены функцией шумоподавления, защищены от воды и могут работать без подзарядки до 15 часов.

Китайские разработчики компании Meizu представили наушники, которые по своей форме являются обычными наушниками с проводом, только ни не подсоединяются к гаджету и работают по Bluetooth. Провода в новых наушниках выполняют декоративную функцию, в темноте они светятся разными цветами. По мнению разработчиков, такая необычная особенность понравится молодым пользователям, которые хотят привлечь к себе внимание.

При выключенной подсветке проводов наушники могут работать без подзарядки до 15 часов, если же необычная функция будет включена, то устройство проработает порядка 5 часов. Продажа такой новинки стартует 29 апреля в КНР.

Стоимость таких наушников будет составлять 999 юаней, что эквивалентно 9,7 тысячам рублей. Для создания премиум-наушников разработчики использовали технологию Corning Fibrance, которая подразумевает использование оптического волокна, способного изучать разные цвета. Пользователь сможет самостоятельно выбирать нужный ему цвет из палитры доступных. В комплекте с наушниками идет блок управления, оснащенный сенсорной панелью. Устройство, как и сами наушники, защищены от пыли и влаги.