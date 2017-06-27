Основатели CarPrice открыли в России сервис по продаже поддержанных смартфонов

В России открылся сервис для продажи и покупки поддержанных смартфонов, его создателями стали основатели CarPrice – портала для продажи бывших в употреблении автомобилей. Уже известно, что новый сервис SmartPrice предлагает купить смартфон от Apple iPhone SE меньше, чем за 10 000 рублей.

Сервис SmartPrise создали Артем Большаков и Александр Черняк, основавшие портал CarPrice, на котором продаются бывшие в употреблении автомобили. Новый сервис поможет продавать поддержанные смартфоны. SmartPrice начал закупку смартфонов еще с осени 2017 года, к апрелю 2018 года ежемесячные оборот гаджетов достиг 2 500 единиц.

В сервисе SmartPrice продать или купить телефон весьма просто. Портал выкупает смартфон у его владельца и отправляет устройство на диагностику в сертифицированном центре. Там, если в гаджете находится дефект, проводится ремонт.

Отмечается, что сервис не принимает смартфоны, которым требуется серьезный ремонт. Как отмечают эксперты, в SmartPrice можно купить поддержанные гаджеты по приемлемым ценам. Так, смартфон от Apple iPhone SE стоит менее 10 000 рублей. Помимо гаджета, в сервисе можно купить и аксессуары к мобильным устройствам.