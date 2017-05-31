TENAA показала бюджетный сиквел Xiaomi Redmi Note 5A

В базе данных TENAA появился новый гаджет, который, по мнению экспертов, является бюджетным сиквелом Xiaomi Redmi Note 5A. Смартфон получит 5,99-дюймовый дисплей, 8-ядерный процессор и батарею с ёмкостью в 3 000 мАч.

По данным инсайдеров, новый гаджет имеет бюджетную стоимость и станет сиквелом Xiaomi Redmi Note 5A. В гаджете будет установлен мощный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Предполагается, что смартфон будет выпускаться в трех версиях. Гаджет получит по 2, 3 и 4 ГБ ОЗУ и 16, 32 и 64 ГБУ ПЗУ.

В новом смартфоне будет иметься сдвоенный модуль камеры. Основная, двойная камера, получит по 12 Мп. Фронтальная же получит, по словам экспертов, 16 Мп. Также известно, что в гаджете будет установлена ОС Android 8.1 Oreo.

Согласно предположениям инсайдеров, смартфон получит пластиковый корпус и будет весьма интересен пользователям, которые хотят приобрести гаджет с «мощными» характеристиками за невысокую цену. Стоимость такого смартфона, ставят акцент эксперты, будет бюджетной и конкурентоспособной.