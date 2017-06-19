В Сети появились первые снимки безрамочного смартфона LG Stylo 4 со стилусом

В Сеть «слили» первые снимки смартфона LG Stylo 4, особенность которого заключается в наличии стилуса. Гаджет получи безрамочный экран, стилуса на снимках не видно, но эксперты уверенны, что он все-таки есть.

Как утверждают инсайдеры, компания LG уже в скором времени намерена представить новый смартфон. Гаджет, получивший название Stylo 4, будет оснащен стилусом и безрамочным экраном. Также, судя по снимкам, которые «слили» в Сеть, у новой модели смартфона будет сканер отпечатка пальцев. К такому выводу эксперты пришли после увиденной задней панели гаджета.

О технических характеристиках гаджета пока не сообщается. Лишь предполагается, что смартфон LG Stylo 4 будет оснащен стилусом. Хоть на снимках нет стилуса, эксперты непреклонны. На данный момент известна информация лишь о LG Stylo 3. Этот смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 425. Также у него будет встроенная память на 16 Гб, а ОЗУ – на 2 Гб. Когда выйдет Stylo 4 – пока не известно.