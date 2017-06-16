ФАС предлагает убрать из российских смартфонов приложения от Google и Apple

Федеральная антимонопольная служба намерена удалить из всех смартфонов в России продукты Google и Apple в пользу отечественных программ. С такой инициативой выступила Елена Заева, глава Управления ФАС по регулированию связи и информационных технологий.

Инициатива поступила на заседании Экспертного совета по вопросам развития конкуренции в IT-сфере. По мнению чиновницы, российским пользователям прямо с прилавков нужно выдавать устройства с ПО исключительно отечественной разработки. Стоит отметить, что проект не касается операционных систем. Гражданам РФ предлагается продавать смартфоны на базе все тех же Android или iOS.

Елена Заева убеждена, что подобная поддержка российского производителя очень хорошо скажется на развитии в стране рынка информационных технологий. Россияне начнут выпускать множество качественных приложений, которые в условиях изоляции получат существенный спрос. Кроме того, зарубежные разработки можно вытолкнуть по программе импортозамещения.