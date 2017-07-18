Intel намерена выйти на мобильный рынок с топовыми процессорами для смартфонов

Американский бренд Intel заинтересовался рынком мобильных устройств и намерен дебютировать с высокомощными процессорами. Объявления о поиске подходящих специалистов появилось на сайте компании.

В тексте вакансий указано, что Intel ищет опытных сотрудников для создания чипов SoC/CPU следующего поколения. Работник пройдет квалификационное обучение и должен будет участвовать в разработке процессоров для различных продуктов фирмы: персональных компьютеров, планшетов, смартфонов и даже носимых гаджетов. Из этого аналитики делают логичный вывод, что вскоре Intel планирует расширить свой ассортимент и охватить даже портативные устройства. В некоторых объявлениях указано, что техникам предстоит заниматься процессорами 10-нм и 7-нм, которые в настоящий момент являются самыми мощными.

Стоит отметить, что ранее Intel уже предлагала свои процессоры для смартфонов, однако продукт потерпел неудачу. Разработчики плохо наладили совместимость с архитектурой ARM, что привело к неполадкам программного обеспечения. Эксперт компании The Motley Fool отмечает, что если Intel будет использовать схожую технологию, то вряд ли сможет превзойти гигантов Qualcomm, MediaTek и Samsung. Стоит ожидать, что Intel вскоре раскроет подробности своей стратегии в официальном заявлении. А первые процессоры могут выйти ещё до конца текущего года.