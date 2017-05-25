Тайваньские СМИ узнали стоимость и дату релиза смартфона HTC U12+

Компания HTC совсем скоро запустит на рынок свой новый флагманский смартфон U12+. Одно из СМИ Тайваня написало об официальной дате и стоимости устройства.

По информации источников, флагман начнут продавать уже в конце мая или начале июня. Его стоимость составит 846 долларов. В связи с этим бренд должен провести презентацию ещё до конца весны. При этом речь идет исключительно о версии+. Судьба более простой модели пока остается неизвестным.

HTC выведет U12+ на рынок в двух разновидностях - с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. При этом размер ОЗУ составит 8 ГБ. Устройство может хвастаться немалым экраном с диагональю в 6 дюймов аккумулятором ёмкостью 3420 мАч. Мощность U12+ обеспечит процессор Snapdragon 845. Традиционно для флагманов, HTC снабдила новинку двойной камерой. Задняя получила разрешение в 12 мегапикселей и диафрагму f/1.5, фронтальная - 8+8 мегапикселей. Кроме того, смартфон поддерживает технологию HDR Boost, быстрой беспроводной зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ и сжатие граней. В наличии также защита по стандарту IP68 и стереодинамики BoomSound.