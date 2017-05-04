iPhone 5s сможет обновиться до iOS 12

Смартфон iPhone 5s сможет в числе прочих обновиться до версии iOS 12. Эту информацию обнародовал программист Apple Джонатан Бедард.

Ещё 5 января разработчик случайно выложил эти данные на портале исправления неполадок движка WebKit, на котором работает Safari. На странице ресурса появились логи проверки очередной сборки движка для iPhone 5s. В качестве операционной системы устройства значилась iOS 12. Благодаря этому упоминанию владельцы смартфона могут быть практически уверенными в том, что смогут установить грядущую ОС на довольно старый аппарат. Ведь Джонатан Бедард пишет, что эмулятор iOS 12 запускался именно на iPhone 5s.

Такие упоминания нашли любопытные энтузиасты, изучавшие комментарии разработчиков кода WebKit. Эксперты убеждены, что сотрудники Apple не стали бы тратить своё время и ресурсы для тестирования на платформе пятилетней давности, если бы считало её бесперспективной.