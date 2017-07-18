Facebook создаст собственные чипы и процессоры

Компания Facebook ищет новых сотрудников, согласно перечню открытых вакансий, в организации собирают команду специалистов по созданию чипов и процессоров. Из этого следует, что компания, по мнению экспертов, хочет снизить свою зависимость от Qualcomm и производить собственные чипы.

Как сообщает издание Bloomberg, в Facebook намерены собрать команду специалистов по созданию чипов. Из открытых источников и Twitter-аккаунта руководителя исследований компании Яна Лекуна стало известно, что в организации открыли вакансии для менеджеров, которые смогут создать «организацию по производству SoC/ASIC. SoC – это процессоры для мобильных устройств, а ASIC – чипы для узких и конкретных задач.

По словам экспертов, создание собственных чипов могло бы предоставить Facebook снижение зависимости от американского производителя чипов Qualcomm. Если организация начнет такое производство, то полученные устройства они смогли применить в работе со своими серверами, отказавшись от решений NVIDIA. Собственный чипы компания могла бы применять в своих товарах, таких как «умная» колонка или гарнитура с виртуальной реальностью.