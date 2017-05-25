Всего за 12 рублей в день «МегаФон» предлагает функцию единой подписки на СМИ

Сотовый оператор «МегаФон» предложил своим клиентам возможность получить доступ к более 40 изданиям. За 12 рублей в день единая подписка на «МегаФон.Пресса», доступная на 5 устройствах, поможет пользователям просматривать ряд свежих и архивных материалов из популярных СМИ.

Как сообщает компания «МегаФон», клиенты сотового оператора смогут оформить подписку на сервис, где собрано больше 40 изданий. Теперь не нужно искать новости и статьи по сторонним сайтам, все важные и актуальные события будут отображаться в едином окне приложения.

Стоимость подписки составляет 12 рублей в день. Однако, приложение можно установить сразу на несколько гаджетов, согласно с условиями подписки, доступ к сервису будет предоставлен для 5 устройств. Также сейчас пользователи смогут ознакомиться с сервисом бесплатно. За первые 10 дней пользования и просмотра первых 10 статей с главной страницы платы взыматься не будет.

По данным, в список изданий вошли разные СМИ. В приложении будут открыт доступ к женским, мужским, научным изданиям. Также там будут издания с автомобильной и модной тематикой.