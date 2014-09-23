iPhone X стал самым прибыльным смартфоном в мире

Аналитики из компании Conterpoint провели исследования и установили, что iPhone X от Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире. По итогам четвертого квартала 2017 года, гаджет iPhone X принес владельцам компании Apple 35% прибыли от общих продаж смартфонов.

Как сообщается, компания Apple продолжает оставаться самым популярным производителем смартфонов. Согласно рейтингу за четвертый квартал минувшего года, продажи iPhone X принесли владельцам колоссальную прибыль. Если рассмотреть общую сумму, собранную с продаж всех смартфонов по всему миру, то 35% от этой суммы составит доход с продажи iPhone X.

Также сообщается, что почти вся сумма прибыли рынка смартфонов состоит из доходов за продажу гаджетов от Apple. По данным аналитиков, 86% всей прибыли составили средства, полученные от продажи «яблочных» смартфонов.

Для сравнения, основной «конкурент» Apple компания Samsung получила за продажу своих гаджетов Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus всего 3,9% и 1,7%. По данным от аналитиков, в списке мировых продаж гаджеты от Apple заняли сразу 8 позиций.

Также сообщается, что компания Apple заработала на продаже своих смартфонов в 5 раз больше, чем заработали разные бренды за продажу своим 600 смартфонов. Стоимость «яблочной» компании продолжает расти, даже некоторые нефтегазовые предприятия уже стоят гораздо меньше, чем Apple.