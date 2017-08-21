США запретило компаниям сотрудничать с ZTE до 2025 года

В США министерство торговли запретило американским компаниям до 13 марта 2025 года сотрудничать с китайским брендом ZTE из-за нарушения договоренностей. Такое сообщение появилось на сайте ведомства 16 апреля.

Власти США давно конфликтуют с этим производителем. В 2017-м ZTE нарушило санкции и было вынуждено выплатить 1,19 миллиардов долларов в качестве штрафа. Тогда руководство пошло на уступки и перечислило заявленную сумму. США также получило от компании согласие не выплачивать премии работникам, участвовавшим в сделках с Ираном, и уволить некоторых сотрудников.

Оказалось, что ZTE не выполнила эти обязательства. В связи с этим американское правительство приняло решение ввести запрет на сотрудничество с национальными производителями на 7 лет. Это должно принести ощутимые убытки для бренда, ведь около 30% всех комплектующих он получает именно от заводов из США. В частности, процессоры Qualcomm. Более того, санкции распространяются даже на программное обеспечение американского производства. Аналитики размышляют, относится ли это к системам Android, которые являются официально бесплатными? Пока неизвестно. Эксперты прогнозируют, что за 3-5 месяцев ZTE вновь придет к компромиссу с властями и возобновит привычный режим работы. Ведь ряд американских предприятий также сильно зависит от продукции ZTE. Среди них - Maynard.