Samsung приступит к выпуску OLED-дисплеев для новых Iphone уже в мае

Уже в мае предприятия Samsung начнут выпускать OLED-дисплеи для двух новых моделей Iphone. Об этом сообщают источники издания Economic Daily News.

По информации инсайдеров, совсем скоро южнокорейская корпорация вновь начнет производить детали для нового поколения iPhone X, а также для iPhone X Plus. За май Samsung намерена изготовить до 2-3 миллионов экранов. При этом в июне объемы продукции должны увеличиться вдвое и достигнуть 4-6 миллионов единиц ежемесячно. По некоторым данным, за каждую штуку производитель будет получать по 110 долларов. Эта цена захватывает также конденсаторы с NAND-чипами.

Вероятно, Apple вновь заказала экраны после недавнего снижения спроса на iPhone X. Ранее иностранные СМИ сообщали о старте мощностей в начале лета, возможно, даже в июле. Можно предположить, что прошлогодний опыт с нехваткой инновационных дисплеев заставил руководство бренда сделать выводы и позаботиться о деталях заранее.