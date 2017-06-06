У iPhone Х появилась новая полезная функция, которая присутствует в iPad

Официальные разработчики Apple проинформировали, что недавно владельцы iPhone Х смогли порадоваться новой полезной функцией, которая появилась в гаджете. При этом многие поклонники «яблочной» продукции заметили, что подобная функция уже давно присутствует в iPad.

На днях в продаже появится новый чехол для последнего гаджета от компании Apple iPhone Х. Благодаря Folio теперь можно включать и выключать подсветку на экране, если открывать и закрывать чехол. Это поможет пользователю обойтись без лишней манипуляции разблокировки экрана.

Пользователи Сети отметили, что если для iPhone Х такой функциональный чехол является абсолютной новинкой, то в планшетах iPad подобная функция появилась много лет назад. Стоимость аксессуара пока остается неизвестной.