Samsung может представить новинку с "монобровью"

Как стало известно, корейский производитель Samsung в скором времени может представить публике смартфон с вырезом на дисплее. Об этом говорит база китайского бюро SIPO, в которой 30 марта появился патент от Samsung на выпуск смартфонов с "монобровью".

Корейский производитель решил не отставать от своих конкурентов и теперь намерен представить новый смартфон с нелюбимой пользователями "монобровью". Об этом говорят опубликованные схемы нового гаджета на сайте SIPO. На кадрах четко видно, что новинка от Samsung будет иметь безрамочный дисплей с "монобровью" в верхней части.

На фото также заметно то, что дактилоскопический сканер для отпечатков пальцев на задней панели отсутствует, возможно, он будет встроен в экран. В вырезе на дисплее находится фронтальная камера, динамик и датчики. В то же время известно, что новинка от южнокорейского гиганта будет обладать двойной камерой и 3,5-милиметровым разъемом для наушников.

В настоящий момент остается неизвестным, когда Samsung презентует свою новинку, однако эксперты полагают, что это произойдет в текущем году, пока не исчезла мода на "монобровь".