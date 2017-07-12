Приложение Instgram внезапно пропало из Windows 10 Mobile

Фирменное приложение Instаgram внезапно пропало из списков Microsoft Store для Windows 10 Mobile. Пользователи системы сообщают об этом с социальных сетях.

Владельцы смартфонов под управлением Windows 10 Mobile обнаружили пропажу клиента популярной соцсети из интернет-маркета. Отныне они больше не смогут скачать и установить его официальным путем. Пока установленные версии продолжают работать, однако в случае сбоя или сброса настроек желающие уже не смогут восстановить это приложение.

Разработчики Instagram заявили, что по примеру многих коллег больше не будут работать над версиями своей программы для Windows 10 Mobile. Они считают, что поддержка этой операционной системы является неоправданной тратой времени и технических ресурсов. Стоит отметить, что версии приложений для компьютерной и планшетной Windows 10 недавно получили обновления и продолжают развиваться.

В 2017-м Microsoft уже признала несостоятельность Windows 10 Mobile. В компании сообщили, что больше не будут поддерживать свою ОС новыми исправлениями. Позицию создателей разделяют многие другие предприятия. В частности WhatsApp также перестала обновлять свой мессенджер для этой системы ещё зимой.