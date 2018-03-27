HMD Global перевыпустит первый Android-смартфон Nokia X

Первый Android-смартфон Nokia X, выпущенный в 2014 году, получил «вторую жизнь». Уже 28 апреля в Китае компания HMD Global представит «возрожденный» смартфон, почти полностью сохранивший черты своего предшественника.

Смартфон Nokia X появился на рынке мобильных устройств в 2014 году. Тогда разработчики планировали создать гаджет, который не будет похож на Windows Рhone, но устройство не получило популярности и все попытки создать «бестселлер» не увенчались успехом.

Тогда гаджет был получил весьма неоднозначную «начинку», которую эксперты назвали чем-то средним между Windows и Android. Помимо этого, Nokia X не имела доступа к популярному магазину Play Store, что сильно осложнило его использование.

Теперь же, специалисты из HMD Global решили «возродить» гаджет из прошлого и уже готовятся представить его к концу апреля. По данным, устройство получит прямоугольную форму, а корпус будет металлическим. Новая версия Nokia X будет по дизайну напоминать своего предшественника, гаджет будет иметь закругленные края и форму прямоугольника.