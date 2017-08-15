Компания Microsoft начала борьбу против одного из крупнейших торрент-клиентов

Известная американская компания Microsoft стала бороться против одного из самых популярный торрент-клиентов, а именно uTorrent. Сообщается, что антивирус Microsoft видит в данной системе опасность.

Пользователи Сети стали активно жаловаться на то, что популярный антивирус Windows Defender внезапно стал воспринимать торрект-клиент uTorrent, как опасную и вредоносную программу, которая может навредить интернет-пользователю. Теперь антивирус блокирует работу uTorrent и не позволяет пользоваться ресурсом.

Специалисты и хакеры утверждают, что программу можно запустить вручную и обойти антивирус. Однако эксперты предупреждают, что опасность в uTorrent увидели также и другие программы по безопасности, такие как ESET и Sophos.